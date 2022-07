Les huîtres normandes bientôt reconnues

Fameux produit du terroir, l'huître normande pourrait bientôt obtenir son indication géographique protégée. Les ostréiculteurs attendent cela depuis plus de dix ans. "Cette reconnaissance pour nous, elle est très importante parce que c'est mettre en avant notre labeur et notre passion", explique Vincent Godefroy, ostréiculteur à Gouville-sur-Mer (Manche). Si l'Europe donne son feu vert, les richesses du territoire seront mises à l'honneur. La célèbre pastille bleu et jaune pourrait apparaître sur les bourriches normandes d'ici l'année prochaine. Si c'est le cas, les huîtres devront être obligatoirement être expédiées depuis la région. De quoi développer la filière. Ici, l'huître normande a déjà très bonne réputation. Et ce ne sont pas les clients d'un marché local qui vous diront le contraire. "Elles sont charnues, elles sont iodées et en plus, elles me régalent", "elles sont reconnues très bonnes", lancent certains consommateurs. Avec 350 entreprises spécialisées, la Normandie produit près de 25 000 tonnes d'huîtres par an. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos