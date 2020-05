Les hypermarchés commencent à vendre des masques

Depuis ce lundi, dans la matinée, les hypermarchés vendent des masques jetables. En tant que denrées rares pourtant, ils seront distribués au compte-goutte. Chaque client n'aura droit qu'à une boîte, soit de dix, soit de 50. Dans certaines enseignes, il faut même en commander d'avance sur Internet sinon on rentre bredouille. Le tarif, lui, ne change pas, à savoir 60 centimes l'unité.