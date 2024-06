Les îles aux mille couleurs

Il faut d'abord se résoudre à quitter la majestueuse cité des Doges pour deviner au fil de l'eau les trésors de sa lagune et le charme de ses 118 îles, parmi lesquels, notre première destination, Burano la flamboyante, l'île aux mille et une couleur, sublimée sous le soleil. Seulement voilà, notre périple, lui, démarre sous un ciel gris et pluvieux. Ici, on ne prend pas de bus, mais des vaporetto. Luigi, le capitaine, nous dévoile le secret de ces bâtisses aux couleurs éclatantes : "Toutes les maisons ont des couleurs très vives parce qu'à l'époque, ça permettait aux pêcheurs de se repérer dans la brume, au loin. Autre symbole de l'île, ce clocher du XVe siècle qui penche. Il y a 1,80 mètre d'écart entre la base et le sommet. La gastronomie n'est pas en reste. Maintenant, direction Murano, l'incontournable. L'île est réputée pour son verre unique, aux couleurs chatoyantes. Ici, on trouve de tout, du simple souvenir à deux ou trois euros, aux œuvres d'art inestimables. TF1 | Reportage A. Basar, K. Betun