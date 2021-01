Cap sur Belle-Île-en-Mer

Rémi et Jérémy Hervé débarquent leur pêche de la fin de nuit avec 300 kg d'oursins. C'est la pleine saison des fêtes jusqu'au printemps. Les Coureaux de Belle-Île est le détroit de quinze kilomètres entre l'île et le continent. Il y a de forts courants jusqu'à Quiberon, mais à l'abri du grand large, séparés par la plus grande des îles bretonnes qui mesure 17 kilomètres de long et 9 kilomètres de large. Alain Le Noble est un Bellilois depuis plus de 20 ans. Ce retraité est un passionné des anciennes voitures. "L'avantage des promenades en véhicules anciens, c'est que l'on prend toujours des petites routes bucoliques où qu'on soit", a-t-il expliqué. Anne-Laure Cabret, elle, est la troisième génération à tenir le commerce de la région, 7j/7 en été et 6j/7 en hiver. Les clients y défilent et discutent. Yves, gardien de phare, vient en voisin. Hors saison, en janvier, les artistes de l'île ferment leurs galeries. Ils travaillent donc chez eux dans leur atelier pour renouveler leurs collections.