La vallée des Aldudes

Ce matin-là, le givre recouvre toute la vallée, les praires, les feuilles et même les oreilles des chevaux. Malgré les -5 °C, Christine vient livrer le pain jusqu'aux confins des Aldudes (Pyrénées-Atlantiques). C'est une vallée de trois villages avec des panoramas somptueux. En amoureux de la nature, les Basques adorent en profiter. C'est si beau que la vallée gagne en habitants régulièrement, dont beaucoup d'agriculteurs. En hiver, les fermes ressemblent davantage à des nurseries. C'est la période des naissances. Jean-Marie Oçafran, éleveur, travaille avec la montagne et vend ses produits dans la coopérative de la vallée. Celle-ci est située à quelques pas d'un lieu de vie bien connu des habitants : le café Alfaro. Pour le moment, il n'y a pas de café au comptoir mais Maika Alfaro, la patronne, est bien là. C'est en cuisine qu'elle passe ses journées pour préparer des plats à emporter. Alors que beaucoup restent au chaud, Magalie, l'infirmière, rend visite à ses patients jusque dans les endroits les plus reculés de la vallée.