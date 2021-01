Cap sur Yeu

A l'île d'Yeu (Vendée), on ne s'ennuie jamais. Quand il fait mauvais temps, on s'installe devant la cheminée, quand il fait beau, on profite du paysage et quand il y a des tempêtes, on va sur la côte pour contempler la mer qui se déchaîne. En temps d'hiver, que font les Islais ? Au port de Joinville, le marché rythme l'hiver. Ophélie y vend les spécialités islaises. Le mercredi, Alex et son père vendent une partie des crevettes roses à l'arrière de leur bateau. Ils régalent pas mal de gens et le prix n'est pas très cher. Jean-Paul, lui, ne part en mer que pour le plaisir et quand le ciel est dégagé. Au port de la Meule, son bateau est le seul encore à l'eau en hiver. Pendant ce temps, Marc Taraud profite du calme et de la tranquillité pour promener son chien. Le marin-pêcheur retraité nous fait ensuite découvrir son petit paradis. L'hiver à l'île d'Yeu, c'est comme si le temps s'arrêtait. On retrouve un calme intérieur et un rythme de vie plus tranquille.