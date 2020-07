Les illuminations de la Cathédrale d'Amiens, un spectacle impressionnant

Tous les soirs jusqu'au 30 septembre prochain, la cathédrale d'Amiens sera bouleversée par des jeux de lumières. Grâce au mapping, un livre d'images projeté sur la dentelle de pierre, notre perception de ce joyau de l'architecture gothique s'en retrouve brouillée. Un spectacle incroyable qui ouvre tout un monde de sensation. Pour le public, c'est une plongée dans le passé où tous les saints et les apôtres arborent leurs plus beaux atours.