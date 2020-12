Les illuminations de Noël à Béziers

À Béziers (Hérault), les étoiles sont comme tombées du ciel et les fontaines se déhanchent. Pour une fois, le Père Noël et les ours polaires se laissent approcher. Malgré la crise sanitaire et le confinement, la commune a tout fait pour apporter un peu de joie aux habitants. Sans s'en rendre compte, les vitrines du Père Noël mènent à celles des commerçants. Une aubaine pour eux d'autant que certains disent ne pas être venus en centre-ville depuis longtemps. Un peu plus loin dans une ruelle, c'est le même constat. C'est l'occasion pour les clients de redécouvrir le centre-ville et ses commerçants. Avec près de deux millions de LED et 400 sapins enneigés, 20 employés municipaux seront à la tâche pendant plusieurs semaines. Le tout pour animer la ville avec un budget resté secret. Après une longue hésitation, la mairie a fait un pari sur le fait d'y arriver malgré la crise. Alors qu'il n'y a pas eu de féerie ni de spectacle aux théâtres depuis l'été dernier, les illuminations étaient un peu la dernière chance de l'année de faire briller la ville.