Les illuminations de Noël, une spécialité de la ville de Londres

Dès la nuit tombée, les anges gigantesques et illuminés déploient leurs ailes sur les rues de Londres. Des décorations de Noël qui font l'admiration des touristes, parfois venus de très loin pour les admirer. Dans cette ville britannique, tous les styles sont permis, pourvu que ça brille. Du plus original au plus traditionnel, à l'image d'un calendrier de l'Avent géant installé sur la façade entière d'un grand magasin.