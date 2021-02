Saint-Malo sous la neige

C'est une carte postale rarissime. La Cité Corsaire a été recouverte d'une couche de neige. Ce mercredi matin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), équipés de bonnets et des gants, les habitants ne voulaient rater ce spectacle pour rien au monde. Au large, le Grand Bé et le Fort National ont pris des faux airs de terres australes. Un paysage unique. Les Bretons amateurs de montagne n'ont pas hésité à s'attaquer aux remparts. "Quand j'ai vu la neige arriver hier soir, j'étais excitée comme une enfant", lance l'une d'entre eux. À l'intérieur de la cité enneigée, un cuisinier a quitté ses fourneaux pour un peu de sport en extérieur. "On n'est pas habitué à déblayer la neige et ça change", dit-il. Juste à côté, grimpé sur une échelle, son voisin évacue la neige de son toit. "Ça a un petit côté magique, c'est apaisant. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sous son manteau blanc", se réjouit-il. La neige devrait encore tenir. Cet après-midi, pas de nouvelles précipitations mais un grand soleil. De quoi ravir les amateurs de photos.