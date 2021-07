Les images des pluies torrentielles en Chine

Cette image résume à elle seule la brutalité du phénomène météorologique qui a frappé la Chine. L'eau s'engouffre dans ce métro chinois mardi après-midi. Pris au piège dans les rames, les passagers s'agrippent aux poignées, debout sur les sièges. Même scène de panique dans les couloirs et dans les tunnels. Malgré l'intervention rapide des secours, des passagers sont décédés. "Le courant était trop fort pour nager. Un autre passager et moi avions failli abandonner", témoigne un rescapé. Dans les rues, le courant a également été ultra-puissant. Sur des images, on voit des victimes qui seront finalement sauvées par les autres habitants. Dans la métropole de Zhengzhou, ils sont dix millions à être surpris par des pluies torrentielles. Il est tombé l'équivalent d'une année de précipitations en trois jours seulement. Les pluies les plus fortes jamais enregistrées dans la région depuis une soixantaine d'années.