Les images du violent incendie dans le Var

Depuis lundi, les images des incendies font le tour des réseaux sociaux. Certains racontent leur évacuation dans la soirée. C'est notamment le cas à Cavalaire, où Thaïs et sa famille voient la fumée se rapprocher. Ils doivent alors partir en urgence, alors que les cendres pleuvent. Puis à quelques kilomètres, sa cousine fuit également les flammes à moto. A Gonfaron, Lucas et sa famille voient le feu se rapprocher dangereusement de leur maison et partent. Ce mardi matin, le père de Lucas montre une vidéo où la maison n'a pas brûlé mais il y a des dégâts du côté de la serre. Il y a également les images de Canadair qui se remplissent d'eau ce matin encore. Elles impressionnent les habitants et les vacanciers. Une personne a réussi à capturer en vidéo le moment où l'un d'eux arrose les flammes. Et enfin, des photos de l'incendie vu du ciel nous laissent imaginer l'ampleur des dégâts.