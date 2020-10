Les images fortes de l'hommage national rendu à Samuel Paty

Le titre "One" du groupe de rock U2 a accompagné l'arrivée du cercueil de Samuel Paty dans la Cour d'honneur de la Sorbonne mercredi. C'était l'une des chansons préférées de ce professeur d'histoire-géographie. Portée par un garde républicain, la Légion d'honneur remise à titre posthume a été déposée. Lors de la cérémonie, l'émotion a été mêlée à une très grande solennité. Comme toute la foule présente à l'intérieur et à l'extérieur de la Cour d'honneur, le président de la République a également été très ému. Près de 400 personnes, dont la famille et les proches du défunt, ont assisté à la cérémonie. Par ailleurs, le gouvernement, des personnalités politiques de droite et de gauche, des membres de Charlie Hebdo, des anonymes ainsi que des élèves ont été présents. Samuel Paty sera dans les prochains jours inhumé dans l'intimité familiale. Certains députés ont même proposé sa panthéonisation.