Les impressionnantes calanques de Piana, en Corse

Il y a des routes qui restent dans le cœur, où après chaque virage un paysage se dévoile. La route des calanques de Piana, jusqu'à Girolata, possède cette magie pour ceux qui l'empruntent. Creusée dans le granite rouge, ce serpent de bitume offre des panoramas inoubliables. C'est une route vertigineuse et sinueuse. Pour les vacanciers au volant, la route peut devenir rapidement impressionnante. "Moi, je l'aime bien. Mon épouse, elle, a hâte de retrouver la terre ferme", rapporte un couple de touristes. La route des calanques, Jean Do Ceccaldi, un taxi-man du golfe de Porto, la connaît par coeur. À chaque tournant, il reconnaît les formes et les figures des roches rouges polies par le vent. "Je la prends tous les jours, deux, trois ou quatre fois. Et je suis émerveillé tous les jours", nous exprime-t-il. Mais sa vie, rythmée par cette route, s'arrête toujours dans son village natal, Ota. À ce jour, la route des calanques de Piana est considérée comme l'une des plus belles d'Europe. TF1 | Reportage R. Roubaud, P. Pelletier