Les incendies en Australie en images

Il a fait 35°C ce vendredi en Australie. Et partout dans le pays, les flammes sont ravivées. Depuis le début des incendies, quinze millions d'hectares sont partis en fumée. Au moins 2 000 maisons ont été reduites en cendres. Découvrez l'étendue des feux qui ravagent l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, l'un des territoires les plus touchés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.