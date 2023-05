Les incendies rendent l'air irrespirable

Cet amas de tôles et de cendres, c’était son entreprise. L’ordre d’évacuation à peine levé, Cheryl Harris est venue tout de suite pour savoir ce qu’elle pouvait sauver. Elle ne retrouvera qu’un trousseau de clés. "Elles ne vont plus me servir à grand-chose. Il n’y a plus rien", se désole-t-elle. Cet incendie a durement touché le village d’Ent Wistle et ses 400 habitants. C’est l’un des feux encore actifs dans la région de l’Alberta. Conséquence de ces incendies : la zone est désormais enserrée par un nuage de fumée et la qualité de l’air s’en ressent très fortement. Après deux évacuations successives, cette famille venait tout juste de rentrer chez elle. Mais quelques heures après son retour, elle choisit de nouveau de quitter sa maison. Ils vont parcourir 100 km et vivre à quatre et trois chiens dans une caravane plutôt que de rester et respirer cet air. Tout près de là, les pompiers continuent, mètre après mètre, à sécuriser les lieux, à éteindre toutes les braises qui pourraient relancer cet incendie. En tout, plus de 400 000 hectares de forêt ont déjà brûlé dans cette région canadienne… et la saison des feux ne fait que commencer. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien