Les incontournables chansons de Noël

Tournerait-il aussi bien le beau sapin, sans toutes nos chansons de Noël ? Cela marche de sept à 77 ans et dans toutes les langues. "Les chansons de Noël, moi j'aime bien les entendre, mais je ne sais pas les chanter" ; "C'est important pour l'ambiance de Noël" ; "Sans la musique, ça ne peut pas être Noël", confient des passants. Et la tradition remonte à loin. Tino Rossi, en 1946, frappe un grand coup avec son "Petit papa Noël". Légèrement détourné quelques années plus tard par le groupe Celkilt. Et aux États-Unis, les crooners Sinatra et Bing Crosby font salon au coin du feu pour souhaiter le meilleur aux Américains. Quelques décennies plus tard, la mère Noël Mariah Carey chante "All I Want For Christmas Is You" qui dépasse aujourd'hui le milliard d'écoutes sur Internet. Avec une nouvelle génération de crooner, mais les mêmes chansons qu'hier, le Canadien Michael Bublé s'est emparé du fameux "Let it Snow", composé en 1945. Cette année 2021, le Britannique Ed Sheeran et le grand Elton John viennent tout juste de signer leur joyeux Noël à eux. TF1 | Reportage R. Goichon, E. Bliard