Les incontournables chorales de Noël en Angleterre

Au pied du plus haut sapin de Londres, ils sont venus chanter Noël ensemble et dehors. Leur musique s’offre aux oreilles des passants, nombreux à arrêter leurs courses pour en profiter. Plus de 70 choristes réunis, cela n’a rien d’inhabituel au Royaume-Uni. En décembre, les chorales font partie des traditions. Un spectacle gratuit qui permet même aux touristes de plonger dans l’ambiance des fêtes. La musique se compose aussi avec le public, car les rythmes sont connus de tous et les spectateurs invités à participer avec plus ou moins d’entrain. Cette chorale est ouverte aux amateurs comme aux professionnels toute l’année, mais Noël est un moment à part. Des plus grandes aux plus intimistes, les chorales sont partout. À Oxford, au Nord-Ouest de la capitale, Elly Broomfield et Henry Anderson-Elliott font du porte-à-porte pour "partager de la joie". Noël permet également d’entretenir le lien social entre voisins. Partout en Angleterre, il ne reste plus que quelques jours pour profiter de cette tradition centenaire. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges