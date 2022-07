Les indémodables de l’été : la tente de camping

Les vacances au camping, c'est une tradition pour Samuel et sa famille. Cette année, à Annecy (Haute-Savoie), il a voulu prendre un tout petit peu de hauteur avec cette dernière tendance : la tente de toit."Vaut mieux pas avoir le vertige. On se pose rapidement. On est suffisamment haut. On est isolé des bestioles et on a une belle vue. Elle est très vite montée", confie le vacancier. Coût de cette innovation : 3 000 euros quand même. Ces Suisses, eux, ont misé sur le confort. Ce n'est pas une mais deux grandes tentes qu'ils ont monté en un claquement de doigts ou plutôt quelques coups de pompe. Prix de la tente : 230 euros. Moustiquaire, système anti-chaleur, ici tout est prévu. Cela tient peut-être à leurs origines. Dès 1949, les qualités des campeurs helvétiques sont reconnues. Dans les années 60, on ne naît pas campeur, on le devient. À l'époque, il n'y a pas que le montage de la tente qui pose problème. Mais peu importe le type de tente et peu importe l'époque, le sentiment de liberté insufflé par ce style de vacances reste inchangé. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby