Les infirmiers connectés pour soulager l’hôpital

Sandrine Mazeres, infirmière, est envoyée auprès d'un patient par les services d'urgences du secteur. Le dispositif est testé depuis le 1er juillet dans les Landes. C'est le deuxième département le plus vaste de l'Hexagone, et dont la population explose l'été avec les vacanciers. Une mère de famille a appelé le "15" pour son fils. Aucun médecin aux alentours n'était disponible. Sandrine effectue un premier bilan grâce aux questions et à du matériel connecté. Les données sont transmises à un médecin, joint dans la foulée. La consultation à distance évitera à la famille un passage aux urgences. Sandrine s'occupe du cas d'une femme de 80 ans, mal-en-point, qui n'a plus de médecin. La consultation se fait avec un généraliste de SOS Médecins parisien. L'autre particularité du dispositif, c'est qu'une fois rentrée à l'hôpital de Dax, l'infirmière s'occupe parfois de patients dans un Algeco pour soulager les urgences. Aux urgences, les arrivées sont incessantes l'été : 150 à 200 par jour, soit deux fois plus que le reste de l'année. Testées jusqu'en septembre, ces téléconsultations d'urgence pourraient ensuite se développer dans toute la région. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet