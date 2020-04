Les infirmiers de Vannes se préparent à l'arrivée du Covid-19

Le centre hospitalier de Vannes (Morbihan) est en train de former plus de 200 infirmiers et aides-soignants. Après des révisions théoriques sur les ordinateurs, ils ont abordé la pratique. L'objectif est de leur montrer comment agir face à des malades atteints du coronavirus. Des renforts précieux, même si l'hôpital de Vannes n'est pas encore sous tension. Prochainement, cette formation s'adressera aux personnels des Ehpad qui travaillent avec le centre hospitalier breton.