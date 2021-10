Les infirmiers en guerre contre les PV à Toulon

C'est une galère quotidienne pour Patricia Morisset, infirmière libérale à Toulon. Mais depuis plusieurs mois, elle est en colère comme ses autres collègues qui exercent les soins à domicile. Cet été, elle a reçu trois PV de verbalisation, en lien avec le stationnement. "Une piqûre, c'est 3,15 euros bruts. Mais si vous prenez 135 euros alors que vous avez gagné 3 euros, (...) on décide de ne plus y aller", confie Patricia. Francis Gahuzes, lui aussi, est très remonté. Depuis le mois de juin, cet infirmier a reçu huit PV, soit 168 euros au total. Ces soignants à domicile en ont ras-le-bol et s'inquiètent pour leur avenir. "C'est extrêmement choquant, surtout dans un cas de crise sanitaire, de se faire verbaliser pour une place de stationnement, parce qu'on n'a pas payé 20 ou 50 centimes", lance Patrick Karsenti, président du Conseil de l'ordre des infirmiers du Var. La législation est floue. Les infirmiers libéraux toulonnais persistent et demandent aux agents verbalisateurs de faire preuve de bon sens, pour au bout du compte ne pas sanctionner les patients aussi.