Les inondations causent d'importants dégâts à Fréjus

Pour la deuxième fois en huit jours, les habitants de Fréjus sont victimes d'inondations. La nuit du 1er décembre 2019, l'eau est montée jusqu'à 1,30 mètre, causant d'importants dégâts. A peine remis des précédentes intempéries, les habitants doivent déjà recommencer à nettoyer. Il leur faudra plusieurs jours pour tout remettre en état. Et compte tenu des dégâts, certains vont devoir repartir à zéro.