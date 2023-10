Les insolites de Rochefort

À plus de 20 kilomètres de l'océan, c'est un grand port d'où l'on part parfois pour les mers lointaines, à l'autre bout du monde. À l'abri des vieilles pierres de Rochefort, le "Santa Maria" se refait une beauté entre les mains de son propriétaire Aimé. Partout, les traces d'un passé prestigieux, militaire. Environ 350 ans d'histoire au milieu des marais. Louis XIV voulait que la ville soit le plus bel arsenal du royaume, à l'abri des attaques des ennemies de l'époque. Le Roi-Soleil n'aurait peut-être pas imaginé qu'au XXIe siècle, des cargos continueraient de passer devant son monument le plus emblématique, La Corderie Royale. Un bâtiment interminable qui fait 374 mètres de long. C'est aujourd'hui un musée sur l'histoire de la grande époque de la marine à voiles. La cité est un livre d'histoire et on y écrit des pages parfois inattendues. Rochefort abrite la plus grande collection au monde de bégonia, et ce n'est pas un hasard. Si vous ne connaissez pas le père Plumier, botaniste du XVIIe siècle, vous ne pouvez pas ignorer Michel Bégon. C'est lui, l'intendant de la marine de Rochefort, qui a donné son nom au bégonia. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau, N. Forestier