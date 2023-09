Les irréductibles bretons de l'ovalie

C'est un petit village typiquement breton, avec ses jolies maisons, ses toits en ardoise, sa forêt enchantée. La particularité de Saint-Père-Marc-en-Poulet (Ille-et-Vilaine) ? On y vit rugby 365 jours par an. Un homme à l'accent chantant du Sud-Ouest, Adrien Laval, est l'un des fondateurs du Saint Père Rugby Club. La commune compte 2 700 habitants et 230 genres de rugby. Ce sport en Bretagne, c'est avant tout une histoire d'amitié. Toute la commune s'est convertie au rugby. Dans le village, on en parle partout. Un engouement populaire qui ravit le maire. C'est dans un bureau que tout a commencé en 2008. Saint-Père-Marc-en-Poulet fait figure de pionnière pour le rugby breton. La mairie a aidé le club à ses débuts. Aujourd'hui, il veut être financièrement autonome. Pour y arriver, les joueurs sont aux fourneaux. Ils préparent les repas des artistes dans les festivals du coin. Ce vendredi, c'est Kévin, cuisinier professionnel, qui supervise la brigade du Club De Rugby. L'argent gagné sert notamment à financer les stages des petits. TF1 | Reportage M. Guénégan, E. Fourny