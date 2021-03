Les jacinthes colorent les champs dans le Finistère

Les jacinthes à perte de vue offrent un spectacle multicolore. Ces fleurs s'épanouissent sur la pointe de la Torche, un régal pour les yeux des visiteurs. Ce décor unique prête à l'évasion et au voyage. La floraison des jacinthes est aussi un événement pour les habitants. Equipée d'un appareil photo professionnel, Véronique est inspirée par ces rangées de fleurs. "Ce côté un peu artistique, c'est le bonheur ici", rajoute-t-elle. D'ailleurs, elle a profité du soleil matinal pour prendre une photo bucolique avec sa fille. Les quinze hectares de jacinthes ne sont pas là par hasard. La famille Kaandorp a quitté sa Hollande natale il y a 40 ans pour les faire pousser ici. "Le but premier de l'entreprise c'est la production de bulbe. Les fleurs, elles, sont jolies, mais comme on n'a pas une utilisation directe, on les laisse faner au champ", explique Ard Kaandorp, gérant de l'entreprise. Les promeneurs ont jusqu'à la mi-avril pour profiter des magnifiques fleurs. D'ici quelques jours, ce sera aux tulipes d'éclore.