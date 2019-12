Les Japonais sidérés par la fuite de Carlos Ghosn

C'est la stupéfaction à Tokyo. Les Japonais font part de leur étonnement après l'annonce de la fuite de Carlos Ghosn au Liban alors qu'il était assigné à résidence au Japon. Même son avocat s'est dit abasourdi par cette nouvelle qu'il a apprise à la télévision. Considéré comme une évasion, ce départ remet en cause la sécurité intérieure. C'est une humiliation pour le Japon, notamment pour la justice japonaise qui avait beaucoup investi sur cette affaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.