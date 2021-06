Les Jardins de Jammes, le paradis des plantes aromatiques et médicinales

Les jardins de Jammes sont le paradis des plantes aromatiques et médicinales. Situés en pleine campagne aveyronnaise, ils mettent tous les sens en éveil. Flottant sur un grand bain de mélisse, voici une fleur bien curieuse. C'est le chapeau d'Hélène, la jardinière. Avec Fabien et Mickael, elle cultive 60 variétés de plantes sur un hectare et demi. L'histoire des jardins de Jammes commence dans les années 80. La famille Jouan découvre ce hameau en ruine. Elle réhabilite ses maisons plusieurs fois centenaires et crée une plantation de fleurs médicinales en composant avec les cycles de la nature. Didier cultive ce que la nature nous offre. Cet ingénieur chimiste est devenu incollable sur le pouvoir des plantes. De l'echinacea, la fleur des Indiens d'Amérique, en passant par l'achillée millefeuille, il en connaît toutes les vertus. Sur une autre parcelle, il y a les roses de Provins aux vertus apaisantes. Comme la tisane de Fabien Jouan, la visite de ce jardin aux plantes miraculeuses vous apportera calme et sérénité.