Les jardins de la Riviera, une splendeur en hiver

La région de Riviera est classée au patrimoine de l'Unesco. C'est comme prendre un bain de fleurs au coeur de l'hiver. A quelques kilomètres de la frontière française, entre Menton et Son-Raymo, la Côte Ligure offre une mer de jardin d'exception. On la surnomme la "Riviera italienne des fleurs". A Vintimille, à flanc de falaise, on a Hanbury, l'un des plus grands jardins de plantes exotiques en Europe avec plus de 6 000 espèces du monde entier. Mesurant 18 Ha, il est ouvert au public et a été conçu comme une invitation au voyage. C'est un palais de fleurs et de couleurs. Le jardin est né au XIXe siècle, de l'imaginaire de Thomas Hanbury. C'était un marchand anglais passionné de botanique. Il trouve sur les lieux un microclimat idéal. "Son rêve était d'avoir un jardin où les plantes étaient à l'extérieur toute l'année", raconte Daniela Guglielmi, responsable du jardin botanique d'Hanbury. Chaque jour depuis 20 ans, Nadia Molinari entretient le rosier avec la même passion. TF1 | Reportage E. Despatureaux, N. Clerc