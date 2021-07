Les jardins ouvriers de Tourcoing, un siècle d'histoire

Au cœur de la ville, Gino prend soin de ses vignes, feuille par feuille. Ce savoir-faire, c'est l'héritage de son père, un immigré sicilien, venu travailler dans les mines du Nord à la fin des années 40. Il jardine en étant rentré du travail. Ces jardins partagés sont encore aujourd'hui découpés en petites parcelles. Leur histoire passionne Pierre-Bernard qui collecte toutes les archives sur le sujet. Il nous raconte une histoire de plus de 100 ans. On peut encore la lire dans le paysage de la ville, au milieu des anciennes usines où tout a commencé. Pierre-Bernard partage le récit avec les jardiniers. Parmi eux, il y a Christian. Il y a 50 ans, le père de ce dernier se battait pour protéger les jardins d'un projet de construction. Il en reste un témoignage que Christian découvre. Des décennies plus tard, même si Tourcoing a changé, et même si les parcelles sont moins nombreuses qu'au temps des usines, c'est toujours la même envie de prouver que les jardins ont toute leur place sur les lieux.