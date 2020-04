Les jardins ouvriers reprennent du service dans le Nord

À Marcq-en-Barœul (Nord), les jardins ouvriers sont de nouveau opérationnels après quinze jours de fermeture. L'occasion pour les propriétaires de sortir profiter du soleil, éviter la foule des supermarchés et faire des économies. En effet, pour beaucoup, ces jardins sont des garde-mangers. Cette dérogation s'accompagne toutefois de règles d'hygiène strictes, contrôlées par la police, que les jardiniers doivent respecter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.