Les jardins préservés des fonds marins en Méditerrannée

C'est un jardin extraordinaire, à plus de 50 mètres sous la surface de la mer. Un décor exceptionnel, ici au large de Saint-Raphaël (Var). Les gorgones sont des animaux vivants de la famille de coraux. Elles forment un habitat essentiel pour de nombreuses espèces. Mais plus haut vers la surface, entre zéro et trente mètres, il n'en reste que des squelettes. En cause, la canicule marine de l'an passé quand l'eau a dépassé pendant plusieurs jours les 25°C. Depuis, les scientifiques multiplient les prélèvements pour mieux comprendre, et surtout savoir si les refuges profonds, où l'eau est plus fraîche, peuvent assurer la survie de ces forêts sous-marines. Si les populations de gorgones des profondeurs se reproduisent entre elles sans dépendre des individus plus en surface, ces jardins secrets, protégés, ont des chances de continuer à se développer. Il y a donc urgence pour ces forêts majestueuses, mais aussi pour tous leurs habitants. Les gorgones abritent en effet près de 20% des espèces connues en Méditerranée. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar