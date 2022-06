Les jardins secrets ouvrent leurs portes

C'est un secret que Louis Garçon garde caché en temps normal. Son jardin, un havre de paix que les visiteurs ont découvert exceptionnellement ce vendredi matin. "Ça donne envie d'aller dans le jardin. Je dirais que c'est une passion", décrit l'une d'entre eux. Jusqu'à dimanche, le jardin de Louis Garçon est ouvert au public comme des centaines d'autres dans l'Hexagone. De quoi ravir les plus curieux. Ici, on trouve des centaines d'espèces de fleurs. Mais ce sont surtout les 400 sortes de roses qu'on vient admirer. Annick, elle, est venue pour trouver de l'inspiration. Tous les visiteurs sont des passionnés et tentent même la dégustation. "Ça permet surtout d'avoir des échanges avec les gens qui se passionnent pour la même chose : les jardins, les potagers et les fleurs. On apprend plein de choses", raconte l'une des visiteurs. Partager un moment convivial et discuter d'une passion commune, les visiteurs ont encore tout le week-end pour en profiter. TF1 | Reportage C. Gerbelot, A. Vulliez