Les jeunes retraités vont-ils manquer aux associations ?

de départ à la retraite à 64 ans serait néfaste à leurs activités. "Il faut qu'on puisse profiter des années de travail qu'on a donné" nous confie Ghislaine, une des retraitées. Dans un local des Restos du Cœur, tout le monde s'active. Ils portent, trient et rangent les marchandises. La moyenne d'âge est de 62 ans. Selon un des bénévoles, si l'âge légal de départ à la retraite est retardé, ce sera autant de bénévoles qui ne pourront plus participer aux associations. Il y aura moins de jeunes retraités et donc, moins de bras pour aider. Dans cette association, il faut déjà anticiper et réfléchir à une nouvelle organisation. Dans le pays, les retraités représentent un tiers des bénévoles et quatre présidents sur dix des associations sont des seniors. TF1 | Reportage M, Stiti, A. Santos