Les jeunes s'affranchissent des mesures barrières

Les jeunes sont les premiers à s'affranchir des mesures barrières. Sur des terrasses bondées, le verre en plein air a repris ses droits chez les étudiants. D'ailleurs, ils se font de nouveau la bise, car la crainte du virus semble s'être envolée. Pareil pour les collégiens chez qui les réflexes reviennent au galop. Après trois mois de restrictions et avec l'arrivée des beaux jours, résister à la tentation de se retrouver semble difficile pour eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.