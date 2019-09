Les jeux anciens, encore d'actualité dans les cours de récré

Les billes, la marelle et les jeux d'élastique ont encore du succès dans la cours de récréation d'une école primaire de Caen, dans le Calvados. En effet, chaque année, les jeux que l'on croyait démodés reviennent dans les cours de récré, de quoi provoquer un peu de nostalgie chez les parents. Les jeux de billes sont les plus appréciés des tout-petits. Mais il y a aussi ceux qui optent pour les activités pour se dépenser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.