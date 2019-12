Les jeux de société flamands connaissent une renaissance dans les Flandres

A Sailly-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais, les repas de famille se terminent toujours par une partie de jeux de société. Au programme : billard hollandais, jeu de la grenouille ou encore billard Nicolas... Petits et grands se réunissent autour d'une table pour jouer aux jeux traditionnels flamands. Grâce à "La Maison du Billard", près de 90 jeux flamands ont été remis au goût du jours. Un véritable patrimoine qu'on ne remplacerait pour rien au monde par les jeux vidéo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.