Les jeux de société sont les grands gagnants de la crise sanitaire

Dans sa chambre, Chloé pourrait ouvrir un magasin de jouets. Elle a des boîtes par dizaines et des jeux qu'elle connaît tout simplement par cœur. Passionnée par les jeux de société en tout genre, cette famille suit toujours la même règle, celle de jouer ensemble. Et avant même que la partie ne démarre, du haut de ses cinq ans, Rémi est légèrement impatient. En 2020, les ventes de jeux de société ont bondi de 11% dans l'Hexagone. Un magasin spécialisé à Riom (Puy-de-Dôme), a su profiter de cette tendance et à tripler son espace de vente. Hasard, stratégie, réflexion ... les jeux se déclinent sur un plateau pour tous les âges et toutes les envies. Avec un prix moyen de 20 euros la boîte, le plaisir est assurément à la carte. Jouer aux jeux de société est un moment d'évasion assuré et intergénérationnel. En Europe, les Français sont les premiers consommateurs de jeux de société. Et les possibilités de s'amuser en famille ou entre amis ne manquent pas. En effet, près de 1 000 nouvelles références de jeux sont éditées chaque année.