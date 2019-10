Les joies de la retraite en camping-car

Le camping-car est une passion pour au moins 500 000 Français. Plus qu'un moyen de transport, c'est avant tout un mode de vie. Pour voyager, nul besoin de casser sa tirelire : le budget moyen s'élève à quinze euros par jour par personne, et 24 heures sur une aire aménagée coûte entre deux et douze euros. Les retraités en sont les plus friands. Partir en camping-car sans savoir quand on reviendra, tel est leur plaisir ultime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.