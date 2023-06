Les joies du camping à une heure de chez soi

Peu importe pour cette famille, le petit-déjeuner ici, c'est quand on veut. Dans leur mobil-home, c'est toujours les vacances. Pourtant, ils ne sont qu'à une heure de chez eux. Mais visiblement, cela suffit pour se détendre totalement. "C'est une ambiance le camping, c'est particulier", confie le père de famille. Parce qu'au camping on s'évade, le simple fait de changer de décor procure à Bernard une sensation d'apaisement absolu. Pour ceux qui ne recherchent pas forcément la tranquillité, on trouve toujours la convivialité. Bavarder avec ses voisins ou rire, c'est un bien joli programme dont les campeurs vont profiter jusqu'à ce lundi soir. La fin du mois de mai offre aux Nordistes une météo très ensoleillée avec des températures qui remontent. C'est une aubaine pour ce gérant de camping. Il est heureux de voir les plaisanciers revenir. Les prévisions sont estivales au moins jusqu'à la semaine prochaine et cela fait tout simplement beaucoup de bien. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire