Les joies du camping d'hiver

Il est 11h30, c'est l'heure des arrivées au camping. Et qu'importe la météo, car c'est aussi l'heure de l'apéro. Et comme Willy reçoit toute sa famille, ils vont pouvoir tous savourer le plaisir simple de se retrouver. "On est en vacances, on en profite et on est heureux !", rapporte-t-il. Et si le nom du camping est "l’Été Indien", le temps n'est pas tout fait celui d'une belle arrière-saison, c'est plutôt un temps de chien. Alors chez les Cristiano, on a tout prévu. La table du petit-déjeuner se transforme en table de ping-pong. Et au programme, ne rien faire et profiter de la famille. Si certains préfèrent la chaleur de la piscine du camping, d'autres n'hésitent pas à braver les rafales de vent sur la digue. "On préfère passer la journée à la mer sous la pluie que de voir la télé à la maison", exprime un père de famille. On pourrait appeler ces vacanciers des courageux, mais ce sont plutôt des chanceux qui peuvent ainsi profiter tout seul de ce spectacle que nous offre la jolie Côte d'Opale. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez