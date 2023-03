Les jonquilles annoncent le printemps

Ce sera le printemps dans quatre jours. La jonquille figure parmi les plantes qui annoncent son arrivée. On en voit dans nos jardins, sur les bords de route et en forêt. Son jaune étincelant annonce l'arrivée des beaux jours. Ne regardez pas vers le ciel, c'est au pied des arbres que vous les trouverez. Sylvie Delmas est spécialiste des plantes sauvages. "C'est apaisant. Les couleurs m'apaisent et je pense qu'elles apaisent tout le monde. Avec les perce-neige, c'est la première des fleurs qui apparaissent pour le printemps", a-t-elle affirmé. Quand elle n'emmène pas des groupes à la découverte de la nature, elle vient s'y promener seule pour l'étudier. La jonquille sauvage reste un plaisir des yeux. Il ne faut pas en cueillir trop pour être sûr d'en retrouver l'année suivante. Aurélie Emmanuel, fleuriste, nous présente sa sœur jumelle : le narcisse. C'est la même plante, mais elle est plus petite que la jonquille. Des petits soleils qui coloreront les forêts jusqu'à la mi-avril. TF1 | Reportage Y. Chambon, R. Dybiec, V. Nonorgue