Les jonquilles arrivent avec beaucoup d'avance à Nantes

Les jonquilles sont en avance cette année. À Nantes, elles offrent un magnifique spectacle aux visiteurs du parc de la Gaudinière. Avec les pétales en couronne ou en trompette, la forme des fleurs diffère sensiblement selon les variétés. Leurs jolies couleurs ravivent la nature et inspirent déjà au printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.