Les jonquilles en fête

La 50e fête des jonquilles a été célébrée ce week-end à Gérardmer. Plus de 60 000 personnes y ont assisté pour admirer les chars décorés de millions de fleurs. Un cortège floral éclatant de jaune. À croire que le soleil s'est en fait caché dans chaque jonquille. Il en faut des milliers pour décorer les 24 chars. Et ceux qui les découvrent sont surpris par leur immensité. Malgré la fine pluie, 60 000 spectateurs étaient au rendez-vous. Épouvantails, petite voiture, maisonnette... construire la structure de chacun des chars a demandé des mois de travail. C'est forcément beaucoup d'émotion pour les constructeurs. À Gérardmer, toute la ville était à pied d'œuvre, à commencer par les écoliers et leur famille. Ils ont récolté les jonquilles à la dernière minute. Les derniers préparatifs sont minutieux. Décorer les chars de fleurs prend parfois toute la nuit. Il faudra attendre deux ans pour la prochaine fête, le temps que les champs de jonquilles se régénèrent et que les habitants construisent de nouveaux chars. TF1 | Reportage T. Copleux, M. Doux