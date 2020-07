Les joueurs de bourle retrouvent leur activité avec joie dans le Nord

A Tourcoing (Nord), le son unique de la bourle raisonne à nouveau. Jamais ce jeu de stratégie, vieux de 300 ans, ne s'était arrêté dans cette ville. A mi-chemin entre la pétanque et le curling, la bourle est un jeu d'adresse auquel tout le monde peut participer. Après le confinement, c'est donc avec une grande joie que les amateurs se retrouvent dans la plus grande et plus ancienne bourloire du coin. Entre deux parties, on fait revivre l'esprit de la bourle en chanson.