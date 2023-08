Les joutes de Sète se préparent pour les JO

Sur leur barque catalane, deux jouteurs sont en équilibre, et il n'y a qu'un seul vainqueur. Celui qui tombe à l'eau est éliminé. Armés d'une lance et d'un pavois, ces poids lourds s'affrontent pour le mythique tournoi de joutes de Sète. On observe des milliers de visiteurs et de supporters enflammés. Cette ferveur a de quoi donner chaud. Certains observent le tournoi, les pieds dans l'eau, sous un soleil de plomb. En tribune, une Sétoise n'a pas cette chance. Elle a sorti son éventail. Simone, elle, reste concentrée pour compter les points. Nous essayons de comprendre les règles avec elle : pour faire simple, le jouteur qui n'est jamais tombé gagne le tournoi. Peu à peu, l'ambiance monte, car la finale approche. Après sept heures de combat, le vainqueur, Simon Caselli, célèbre sa victoire. Cette discipline locale sera bientôt vue dans le monde entier. Les jouteurs feront une démonstration à Paris, en préambule des Jeux olympiques 2024. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso