Les joutes de Sète : toujours aussi spectaculaires !

À deux mètres au-dessus de l'eau, entraînés par la force de dix rameurs, les jouteurs ont un objectif, faire tomber l'adversaire, armé d'une lance et d'un pavois pour se protéger. Le temps du tournoi, c'est toute la ville qui se transforme. Pour les touristes, c'est une belle découverte. Voilà bientôt 280 ans que ce mythique événement fait rêver les spectateurs. Du côté des jouteurs, perdants et vainqueurs ont le sourire. Depuis un appartement, la vue sur le cadre Royal de Sète est exceptionnelle, de quoi profiter pleinement du spectacle. "C'est magnifique, et c'est l'occasion de se retrouver avec la famille, des amis", témoigne un habitant. Les jouteurs sont une centaine au départ, mais seulement une dizaine d'entre eux ira en finale. Le public suit attentivement l'avancée du tournoi. Plus que le résultat, c'est la tradition que jouteurs et spectateurs veulent faire perdurer. À la tombée de la nuit, l'ambiance dans les gradins ne faiblit pas. Cette année, c'est le Sétois Benjamin Arnaud qui remporte les joutes de la Saint-Louis. C'est un héros pour la ville, célébré jusqu'à la prochaine édition du tournoi. TF1 | Reportage L. Deschateaux, E. Alonso