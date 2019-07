Les lacs des Millefonts, un monde sauvage pour les amoureux de randonnée

Niché entre les Alpes et la Méditerranée, le parc national du Mercantour est un paradis naturel. Il fête ses 40 ans cette année 2019. Pour se rendre aux lacs de Millefonts, une heure de formation est requise pour parcourir près de cinq heures de marche. Afin d'alléger les charges, la location d'âne est une solution. Le service est à 40 euros la journée. L'expédition peut commencer, des paysages sauvages attendent les randonneurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.