Les lacs du Jura sublimés par l’hiver

Pour atteindre le sommet du Jura, il faut gravir la montagne jusqu'au belvédère, un effort qui se mérite. Plus que quelques marches escarpées avant le grand spectacle. "Les arbres sont chargés, le soleil se pointe, c'est magnifique, le Jura est beau", lance un randonneur. Un panorama à perte de vue offrant quelques surprises. Mais c'est surtout le silence qui impressionne. Perchés à plus de 700 mètres d’altitude, on repère le lac d'Ilay avec sa petite île, le lac de Narlay aux eaux profondes et les lacs siamois, le Petit et le Grand Maclu, reliés par un cours d'eau. Leurs rives font le bonheur des promeneurs et des bicyclistes. Ce groupe d'amis, par exemple, parcourt les quatre lacs toute l'année, été comme hiver, à condition d'avoir le bon équipement. Ces paysages de carte postale, Martial les collectionne depuis des années. Dans ses albums, il en conserve plus de 800, en noir et blanc ou en couleurs. Toutes ne sont pas datées, mais certaines ont plus d'un siècle. Quid des bons plans près des lacs du Jura ? TF1 | Reportage C. Eckersley, H. Martin