Les lacs du Verdon au bon niveau avant l'été

Le bonheur pour Jean-Claude, c’est de pouvoir faire partir ses kayaks du bord du lac de Castillon Saint-Julien-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), et savoir que ses clients vont pouvoir glisser pendant des kilomètres sur un lac bien rempli. Ce n’était pas du tout le cas l’année dernière. L’an passé, le niveau du lac était plus bas de cinq mètres. Aujourd’hui, les pluies l’ont regonflé. Les pêcheurs s’en réjouissent. Pêcher, se baigner ou naviguer, tout est à nouveau possible dans les lacs artificiels, alimentés par les eaux du Verdon. Les lacs ont atteint ce que l’on appelle leur "cote touristique". C’est l’assurance qu’ils seront exploitables sans problème pour toute la saison. Vu du ciel, le lac de Sainte-Croix semble s’être agrandi par rapport à 2022. C’est un soulagement pour tous les professionnels du tourisme. Les eaux émeraude sont encore un peu fraîches. Elles sont à 18 °C seulement. Ceci dit, cela devrait s’arranger avant l’arrivée des touristes en juillet. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde